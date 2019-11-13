Москва, , 11:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РФ, известного композитора и продюсера Игоря Крутого Орденом Александра Невского. Так отмечены его «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства». Об этом сообщает портал правовой информации.

Игорь Яковлевич Крутой один из самых популярных авторов российской эстрады. Его «перу» принадлежит более 300 песен, десятки из которых стали настоящими хитами. Он работал со всеми звездами отечественной сцены. Среди них Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Александр Буйнов, Анжелика Варум, Иосиф Кобзон, Сергей Мазаев, Лариса Долина, Олег Газманов, Валентина Толкунова, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Лев Лещенко и многие другие.

Игорь Крутой также стал инициатором, основателем и руководителем многих международных конкурсов и премий. Самым известным из них является Международный конкурс эстрадных исполнителей «Новая волна».