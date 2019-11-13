Лос-Анджелес, США, , 10:56 — REGNUM Поклонники киновселенной Marvel имели шанс увидеть Криса Пратта не в роли Звёздного Лорда, актёр мог сыграть другого известного персонажа киновселенной Marvel. Об этом 13 ноября сообщил портал Screen Rant.

Lиректору по кастингу Marvel Studios Сара Финн рассказала в своей статье, что однажды Пратт участвовал в кастинге на роль Стива Роджерса (Капитана Америка). Актёр в итоге не получил эту роль, однако Финн его заметила и впоследствии Пратт снялся в фильме Джеймса Ганна «Стражи галактики».

Напомним, первая часть «Стражей галактики» вышла на большие экраны в июле 2014 года. При бюджете $170 млн картина собрала в мировом прокате более $773,3 млн.

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