Оренбург, , 10:13 — REGNUM В Оренбургской области идут работы по созданию симфонического оркестра. Планируется, что он появится на базе камерного оркестра Оренбургской областной филармонии, который существует уже 20 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона.

По данным ведомства, коллектив перерос репертуарные рамки своего направления, а зритель уже готов воспринимать большие симфонические полотна. Гастроли ведущих симфонических оркестров России показали, что сейчас симфоническая музыка востребована зрителем и слушателем.

В рамках нацпроекта «Культура» для оркестра приобретают новые музыкальные инструменты. Выбор пал на немецкую фирму, которая изготавливает инструменты из дорогих (резонансных) пород дерева, высушенных естественным способом в течении 40−50 лет. При этом ряд инструментом компания делает вручную. Филармонии планирует приобрести духовые инструменты и фортепиано — цифровые и акустические.