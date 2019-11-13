Нью-Йорк, США, , 10:05 — REGNUM В годовщину смерти Стэна Ли студия Marvel выпустила специальный постер. Изображение было опубликовано 12 ноября на официальном сайте компании.

https://twitter.com/Marvel/status/1194411964707024896

На постере улыбающийся покойный автор комиксов изображён вместе с известными персонажами своих произведений. Marvel также опубликовала несколько статей с примерами работ Ли, авторы которых рассказали о персонажах его комиксов.

Стэн Ли ушёл из жизни 12 ноября 2019 года, ему было 95 лет. При жизни он занимал должности президента и председателя совета директоров Marvel Comics. Некоторых своих самых известных персонажей он создал вместе с художниками Джеком Кёрби и Стивом Дитко.

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