Пекин, , 08:36 — REGNUM Совместный китайско-британско-американский фильм, снятый специально к 70-летию со дня основания КНР будет показан по Центральному телевидению Китая (CCTV) и по телеканалу National Geographic, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

Съемками фильма занимались институты и компании из Китая, США и Великобритании. Фильм показывает достижения Китая за 70 лет с того дня, как он встал на путь построения социализма.

Представитель Департамента по связям с общественностью ЦК Компартии Китая Чжан Яньбинь отметил, что он был очень вдохновлен сотрудничеством с иностранными и китайскими организациями в области массовых коммуникаций и кинопроизводства.

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