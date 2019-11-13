Новосибирск, , 04:57 — REGNUM В мэрии Новосибирска заявление художественного руководителя Новосибирского городского драматического театра Сергея Афанасьева об уходе объяснили «эмоциональным всплеском».

«Он пока не покидает пост. Это был такой эмоциональный всплеск, — заявила изданию «Сиб фм» вице-мэр Анна Терешкова. — Действительно, арендодатель хочет сократить площадь, которая отдана под театр. Сегодня состоялась встреча с Сергеем Николаевичем. Мэр поручил в двухнедельный срок решить эту проблему. Мы намерены сделать всё, чтобы Сергей Афанасьев продолжал руководить драматическим театром».

Терешкова напомнила, что в будущем драмтеатр переедет в здание бывшего кинотеатра «Пионер».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что последней каплей для Сергея Афанасьева, после чего он заявил о своём уходе с поста, стала информация о том, что финансирование реконструкции полуразрушенного здания «Пионера» отодвинуто на 2022−2023 год».

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