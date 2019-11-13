Новосибирск, , 04:46 — REGNUM Художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев рассказал, что уходит из театра, потому что в очередной раз оказался в беспомощном положении и не хочет отвечать перед артистами и зрителями за то, за что не должен отвечать: за работу учредителя.

Накануне, 12 ноября, Сергей Афанасьев провёл пресс-конференцию и рассказал, почему он — бессменный руководитель театра — вынужден покинуть свой пост.

Афанасьев поведал свой нелёгкий путь длинную в 30 лет, но всё сводится к одному — театр больше не может существовать без своего помещения. Сегодня Новосибирский городской драмтеатр под руководством Сергея Афанасьева ютится в подвале, а недавно владелец здания, который сдаёт мэрии в аренду помещение, решил забрать у театра первый этаж, где сейчас находятся гардероб для зрителей.

«Я уж не говорю о том, что в принципе это помещение не приспособлено для полноценной работы театра: там отсутствует нормальная вентиляция, не выполнены требования противопожарной безопасности, — цитируют «НГС Новости» Афанасьева. — Когда-то губернатор Василий Юрченко (губернатор Новосибирской области с 22 сентября 2010 года по 17 марта 2014 год — прим. ИА REGNUM), с которым я тоже вёл переговоры о размещении театра, сказал мне: «Я один раз пришёл в этот театр, меня жена вытащила, и понял, что если я приду второй раз туда, я его просто закрою, потому что там невозможно находиться зрителю. И я туда просто не хожу, делаю вид, что не замечаю». Так рассуждают чиновники».

Последней каплей для Сергея Афанасьева стала информация о том, что финансирование реконструкции полуразрушенного здания кинотеатра «Пионер», которое было передано четыре года назад драмтеатру, отодвинуто на 2022−2023 год». Хотя ранее назвались сроки конец 2019 — начало 2020 гг. При этом, «Пионер» уже четыре года находится на балансе театра, за его содержание ежемесячно платятся 100−150 тысяч в месяц.

«И никто мне не подсказывает ни одного альтернативного варианта, никакого. Мне сегодня как руководителю театра ни один из руководителей не сказал: «Сергей Николаевич, делайте вот так, и всё будет хорошо». Мне говорят просто «ждите». Когда это говорят один раз — мы ждём. Два, три, пять. Но когда это говорят в десятый раз, это уже не работает. Я не могу уже просто сам себе сказать, что надо ждать. Я не могу ответить на вопрос артистов, когда мы уедем из этой духоты», — отмечает худрук театра.

На вопрос, если помещение для театра будет найдено, пересмотрит ли он решение об уходе, Афанасьев ответил: «Конечно, да. Я ухожу не по старости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учредителем Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева является муниципалитет. Драмтеатр был открыт 20 марта 1988 года. Первой площадкой, на которой выступали артисты, была комнатка на 28 зрительских мест в ДК «Октябрьской революции». Через семь лет театр переехал в кинотеатр «Победа». А в 1998 году оказался в подвале дома на Вокзальной магистрали, 19, где и находится до сих пор.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирский городской драмтеатр под угрозой закрытия