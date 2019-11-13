Магас, , 00:57 — REGNUM В труднодоступном районе Ингушетии обнаружен древний архитектурный комплекс и раннемусульманское кладбище. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

Специалисты музея заявляют об открытии в селении Бийре Джейрахского района двух ранее неучтённых наукой исторических объектов. Первый объект, это две сигнально-сторожевые боевые башни, которые расположены «на очень крутом обрывистом скалистом гребне Кавказского хребта, у слияния трех рек, на древней караванной дороге, идущей из Ассинской котловины в восточную часть Грузии — Кахетию». Имея зрительную связь с боевыми башнями соседних селений Аршауг и Верхний Ляжг они обеспечивали передачу тревожных сигналов, что имело важное стратегическое значение.

Второй объект, это раннемусульманское кладбище с девятью мавзолеями, которое обнаружено у слияния рек Гул-хи — левый берег и Бийр-хи — правый берег. И расположенное в полусотне метрах от мавзолеев столпообразное святилище — памятник-силинг, ориентированный на запад.

Сторожевые башни расположены на высоких гребнях сланцевых скал и находятся в полуразрушенном состоянии. Предположительное время их строительства: 13−17 века. Для более точной датировки объектов потребуется провести археологические исследования.

По информации из музея, заявления о включении обнаруженных исторических сооружений в единый реестр объектов культурного наследия уже направлены в правительство Ингушетии.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее ярким и значительным сооружением древней Ингушетии считается средневековый замковый комплекс «Вовнушки» — уникальный памятник архитектуры XII—XVIII веков. Он расположен на высоких гребнях скал в горной Ингушетии. Заградительные стены, ограничивавшие доступ к строениям, органично вписаны в естественный рельеф неприступных скал. По данным археологов и исследователей, этот башенный комплекс, равно как и другие, играл и сторожевую роль в охране маршрута «Великого шелкового пути».

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