Лос-Анджелес, США, , 23:28 — REGNUM Потоковый сервис Disney+ не станет добавлять в свою библиотеку фильмы киновселенной Marvel про Человека-паука. Об этом 12 ноября сообщил портал Comicbook.

Об этом журналистам рассказал глава отдела маркетинга Disney+ Рик Стросс. Речь идёт о таких картинах, как «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома». Стросс добавил, что в библиотеке сервиса будет много контента, связанного с Человеком-пауком, но сольные фильмы, в которых роль главного героя исполнил Том Холланд в ней не появятся.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Sony назвала дату премьеры анимационной картины «Человек-паук: Через вселенные 2». Поклонники франшизы в США смогут посмотреть её 8 апреля 2020 года.

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