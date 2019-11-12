Нижний Новгород, , 22:27 — REGNUM В Нижегородском театре опера и балета имени Пушкина состоится XXXIII Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень». Зрители смогут посетить постановки в рамках фестиваля с 15 по 24 ноября, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В постановках примут участие приглашенные солисты Большого театра Михаил Казаков, Гузель Шарипова и Елена Заремба, солисты Мариинского театра Надежда Батоева и Константин Зверев, а также дирижеры театра Новая опера, Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, «Геликон-опера».

Фестиваль откроет опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Также в программу входят балет Петра Чайковского «Лебединое озеро», оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», Александра Даргомыжского «Русалка», балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан», а также премьера сезона балет Владимира Качесова «Безымянная звезда». Завершится «Болдинская осень» большим гала-концертом с участием приглашенных звезд оперной сцены.

ИА REGNUM напоминает, в этом году музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» стал победителем всероссийского конкурса «Маршрут года — 2019» в номинации «Лучшая туристическая карта». На конкурс музей «Болдино» представил проект туристической карты «Пушкинское Болдино и его окрестности». В путеводителе указаны все интересные объекты, расположенные вблизи заповедника. Карта разработана в карманном формате.