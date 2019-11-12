Лос-Анджелес, США, , 22:17 — REGNUM Студия Marvel выложила в сеть первый официальный постер предстоящего фильма «Чёрная Вдова». Изображение было опубликовано 12 ноября на Twitter-странице MCU Direct.

https://twitter.com/MCU_Direct/status/1194091553049980928

На переднем плане постера изображена Скарлетт Йоханссон с двумя телескопическими дубинками, а на заднем — другие персонажи будущего фильма. Премьера картины режиссёра Кевина Файги в России запланирована на 30 апреля 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм «Чёрная Вдова» станет последней картиной, в которой Скарлетт Йоханссон сыграет этого персонажа киновселенной Marvel. Актриса призналась, что для неё лично будущий фильм восполнит тот пробел, который образовался при смерти Чёрной Вдовы в кинокомиксе «Мстители: Финал».

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