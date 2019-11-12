Ростов, Ярославская область, 12 ноября 2019, 22:04 — REGNUM В Ярославской области приостановлено строительство вышки связи рядом с храмом Иоанна Богослова XVII века. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском филиале МТС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало строительства вызвало негодование сотрудников музея-заповедника «Ростовский кремль», экспертов и градозащитников. Они полагают, что появление современного объекта нанесет непоправимый вред восприятию древнего деревянного храма.
По словам Алексея Сальвы, компания 4 раза меняла место размещения базовой станции, чтобы найти оптимальное решение. Однако и финальный вариант не устроил защитников старины.
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