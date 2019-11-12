Ростов, Ярославская область, , 22:04 — REGNUM В Ярославской области приостановлено строительство вышки связи рядом с храмом Иоанна Богослова XVII века. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском филиале МТС.

Строительство вышки связи в селе Богослов Ольга Мазанова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало строительства вызвало негодование сотрудников музея-заповедника «Ростовский кремль», экспертов и градозащитников. Они полагают, что появление современного объекта нанесет непоправимый вред восприятию древнего деревянного храма.

«Мы понимаем беспокойство по поводу строительства базовой станции в селе Богослов и, несмотря на то, что действуем в рамках правового поля и получили законную площадку и все разрешения для возведения инфраструктуры связи в селе, приняли решение приостановить строительные работы, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор ярославского филиала МТС Алексей Сальва. — В ближайшее время мы намерены приложить все усилия для нахождения оптимального решения для того, чтобы в сельской местности, на трассе М8 и железнодорожном пути Ярославль-Москва жители и гости региона могли реализовать свое право на получение современных цифровых услуг и, при этом, не была затронута ценность памятников архитектуры».

По словам Алексея Сальвы, компания 4 раза меняла место размещения базовой станции, чтобы найти оптимальное решение. Однако и финальный вариант не устроил защитников старины.

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