Бербанк, США, , 21:02 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса DC Universe объявило о том, что сериал «Титаны» продлен на третий сезон. Фантастическая драма рассказывает об обладательнице мощных способностей Рейвен, которая в стремлении остановить своего демонического отца Тригона обращается к Робину, бывшему напарнику легендарного Бэтмена. Вместе они создают свою команду супергероев и борются со злом в уже знакомом зрителю городе Готэм.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Брентон Туэйтс, Тиган Крофт и Анна Диоп, а также Иэн Глен, полюбившийся зрителю благодаря сериалу «Игра престолов». Он исполнил роль изрядно постаревшего и отошедшего от дел Бэтмена.

Исполнительными продюсерами остались Грег Берланти, благодаря которому свет увидели такие картины, как «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги», обладатель премии «Оскар» Акива Голдсман, участвовавший в создании «Игры разума», «Нокдаун», «Я — легенда», «Время убивать» и «Короли», а также Джефф Джонс.