Лос-Анджелес, США, , 21:01 — REGNUM Американская рок-группа Rage Against the Machine снова объявила о своем воссоединении. Об этом музыканты сообщили в своем инстаграме. Также там были анонсированы новые концерты, которые состоятся в 2020 году.

Rage Against the Machine Scott Penner

Музыканты выступят на фестивале Coachella.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в последний они вместе выходили на сцену в 2011 году. Напомню, что коллектив был создан в 1991 году, а свой последний альбом «Renegades» группа выпустила аж в 2000 году.

Тогда они и объявили о своем первом распаде.