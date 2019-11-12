Москва, , 20:17 — REGNUM С 12 по 24 ноября в Москве будет проходить VI Российско-итальянский кинофестиваль RIFF (Russia-Italia Film Festival). Он откроется 12 ноября в кинотеатре «Октябрь» фильмом Массимилиано Бруно «Однажды в Риме».

Как указывается на сайте фестиваля, в программе форума лучшее современное кино из Италии и про Италию: полнометражные комедии, мелодрамы и драмы, короткий метр, документальные работы и необычные проекты на грани жанров и видов искусств — всего более 20 лент, а также наиболее интересные киноработы российских режиссеров, рассказывающих об Италии.

Самая ожидаемая лента смотра — последняя работа известного российского режиссера Андрея Кончаловского «Грех» о жизни великого Микеланджело.

Традиционно в рамках фестиваля состоятся многочисленные встречи с творческими группами представленных фильмов, дискуссии, круглые столы представителей киноиндустрии двух стран.

В последний день форума, 24 ноября, будет представлена криминальная драма Марко Беллоккьо «Предатель».