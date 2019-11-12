Москва, , 19:20 — REGNUM В социальных сетях участницу шоу «Голос» Рагду Ханиеву обвиняют в пренебрежении мусульманскими традициями, потому что она пожала руку Сергею Шнурову.

На Первом канале 8 ноября вышел выпуск восьмого сезона шоу «Голос», в котором одной из участников стала Рагда Ханиева. Жюри программы Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин отбирали участников программы в свои команды.

По сообщению новостного агентства «Вокруг ТВ», девушка выступила с песней Bird Set Free. Каждый из судей выразил готовность продолжить работать с артисткой. Тем не менее, Рагда Ханиева выбрала в качестве своего наставника Сергея Шнурова. После публикации фотографий с рукопожатием девушка была обвинена в несоблюдении мусульманских обычаев, согласно которым женщина не должна прикасаться к другим мужчинам.