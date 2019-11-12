Москва, , 19:11 — REGNUM Российский хип-хоп исполнитель Оксимирон выпустил совместный трек с рэпером, который был арестован по нашумевшему «московскому делу». Совместный трек с Самариддином Раджабовым, который в настоящее время находится в СИЗО, получил название «Ветер перемен».

«С помощью тюремных писем, строк, зачитанных им в суде, и диктофонных записей, сделанных адвокатами, мы наладили подобие рэп-коммуникации. Это была разновидность игры в буриме — попытка продолжить строчки другого, не имея прямого контакта», — сказал Оксимирон.

По информации российского новостного агентства InterMedia, автором обложки к треку стал сам исполнитель.

Также он попросил своих фанатов написать кому-нибудь из политзаключенных, заявив, что «права тех, к кому регулярно приходят письма и передачи, реже нарушаются, они реже становятся жертвами произвола».