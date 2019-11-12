Москва, , 19:03 — REGNUM 19 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоится юбилейный концерт советской и российской рок-группы «Цветы», которая была образована в 1969 году гитаристом Стасом Наминым. Организаторы сообщают, что музыканты выйдут на сцену самым сильным составом, а на их выступлении кроме свежих композиций прозвучат любимые хиты разных лет.

На этой сцене также выступят друзья коллектива: группа «Чайф», Жанна Агузарова, Сергей Мазаев, Гарик Сукачев и другие звезды.

По информации российского новостного агентства InterMedia, летом 2009 года на легендарной студии Abbey Road в Лондоне группа записала все свои хиты.

Напомним, что она наиболее известна как студия, в которой записывались легендарные рок-группы TheBeatles,DuranDuran и PinkFloyd.

В 2010 же году музыкальный коллектив записал альбом «Распахни свое сердце», в который вошли запрещенные в 1980-х песни.

Стоит отметить, что «Цветы» выступят в Государственном Кремлевском дворце первые. «Это самый сильный состав группы, который работает сегодня на высшем мировом уровне профессионализма. Это очевидно для всех, кто видел наши концерты вживую», — отмечает Стас Намин.