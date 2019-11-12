Лондон, , 18:55 — REGNUM Лондонский музей Виктории и Альберта V&A подготовил масштабный проект «Tim Walker: Wonderful Things», посвященный творчеству известного британского фэшн-фотографа Тима Уокера. Об этом сообщает портал Итерьер+дизайн.

Как отмечают искусствоведы, Тим Уокер — антиминималист. Его работы сюрреалистичны, гротескны, чувственны и, порой, откровенно инфернальны. Уокер многому обязан Ричарду Аведону, с которым работал и у которого учился. Выставка «Tim Walker: Wonderful Things» — результат 25-летней карьеры. Она разработана художником и сценографом Шоной Хит, которая давно сотрудничает с Уокером. Хит включила более 300 предметов, от снимков до реквизита, альбомов и скетчей.

Тим Уокер не хотел обычной ретроспективы: идея была в том, чтобы построить диалог между своими работами и постоянной экспозицией V&A. Уокер изучил все 145 залов музея и понравившиеся экспонаты легли в основу десяти новых фотопроектов.

Выставка продлится до 8 апреля 2020 года.