ш. Колорадо, , 18:52 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Starz объявило о том, что состоялась премьера сериала «Дублинские убийства». Детективная драма основана на одноименной книжной серии Таны Френч и рассказывает о двух сотрудниках полиции, расследующих два, на первый взгляд абсолютно не связанных между собой убийства. Все меняется, когда оба дела начинают переплетаться.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Сара Грин, известная по «Однажды в Ирландии», «Викинги», «Страшные сказки», «Шеф» и «Выкуп», Киллиан Скотт, знакомый зрителям по картинам «Голгофа», «Хорошие вибрации», «Страйк» и «Зовите повитуху», Юджин О’Харе, снявшийся в «Прометей» и «Крах», Том Вон-Лолор, сыгравший в «Джейн Остин», «Острые козырьки» и «Любовь/Ненависть», и Мо Данфорд.

В качестве шоураннеров выступила Сара Фелпс, подарившая миру сериалы «Большие надежды» и «Быть человеком». Команду исполнительных продюсеров возглавили Сол Дибб, участвовавший в создании картин «Герцогиня», «Французская сюита», «Последняя битва» и «Крутой парень», и Алан Гасмер, благодаря которому свет увидел сериал «Викинги». Режиссерами стали Джон Хэйес и Ребекка Гатуард.