Омск, , 18:39 — REGNUM Первой выставкой в открывшемся в ноябре Центре «Эрмитаж-Сибирь» в Омске стала экспозиция «Сжимая рукоять меча…» Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока».

На ней представлены свыше 400 экспонатов — восточное оружие и предметы вооружения. Впервые в Омске Эрмитаж показывает столь масштабный выставочный проект.

Центр «Эрмитаж-Сибирь» расположился в историческом здании, до революции принадлежавшем страховому обществу «Саламандра». С 2015 по 2019 год в здании велись строительные и реставрационные работы. Реконструкция шла на средства Министерства культуры Российской Федерации и Омской области.