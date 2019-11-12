Лондон, , 18:23 — REGNUM В возрасте 82 лет скончался британский фотограф Роберт Фриман. О его смерти Пол Маккартни сообщил на своем сайте.

«Умер наш дорогой Роберт Фриман. Он был одним из наших любимых фотографов, он придумывал некоторые из наших знаковых обложек. Помимо того, что он был величайшим профессионалом, он был творческим и по настоящему оригинальным мыслителем», — сказано в сообщении музыканта.

По информации российского новостного агентства InterMedia, фотограф стал автором снимка, который стал обложкой «Meet The Beatles». Также он сделал обложку для шестого студийного альбома «Rubber Soul».

Кроме сотрудничества и дружбы с Beatles фотограф известен тем, что работал в Москве, где снимал Никиту Хрущева.