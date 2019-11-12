Южно-Сахалинск, , 18:17 — REGNUM Скульптура собаки Джим («Дай, Джим, на счастье лапу мне…») — персонажа известного стихотворения Сергея Есенина «Собаке Качалова» — появится в одном из скверов Южно-Сахалинска.

Согласно сообщению пресс-службы мэрии Южно-Сахалинска, композиция станет частью будущей зоны отдыха на участке пересечения улиц Сергея Есенина и Комсомольской.

Скульптура с изображением добермана Джимми — собаки знаменитого актера Василия Качалова — появится в сквере уже к концу ноября.