Ташкент, , 18:12 — REGNUM В Национальной библиотеке им. Алишера Навои 11 ноября состоялся вечер памяти народного поэта Узбекистана Александра Аркадьевича Файнберга, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Так случилось, что отец мой родился в Гатчине под Петербургом в 1891 году, мама — в Москве в 1904-м, а я в Ташкенте — 1939-м», — вспоминал поэт.

По его словам, его родители встретились в Сибири,

«куда многих забросили ветры сталинских времен, а когда там, в Новосибирске, запахло Колымою, то бросили они в шапку трехлетнему брату моему две записки — на одной было написано «Кишинёв», а на другой — «Ташкент».

Брат будущего поэта вытащил «Ташкент», чем, по словам Александра Аркадьевича «спас всех нас, ибо Файнберг не та фамилия, чтобы выжить в Молдавии при нацистском режиме Второй мировой войны».

В 1937 году семья приехала в Ташкент, который навсегда станет городом, вдохновлявшим поэта всю его творческую жизнь. После окончания топографического техникума и службы в армии Файнберг поступил на отделение журналистики филфака Ташкентского университета, где принимал участие в издании студенческой многотиражки, там, в 1961 году он встретился со своей будущей женой — Инной Коваль. Чуть позднее, после выхода первой книги стихов, был принят на работу в Союз писателей Узбекистана, стал печататься в таких известных советских изданиях, как «Смена», «Юность», «Новый мир», «Звезда Востока», «Новая Волга».

«Когда однажды из-за моего нестандартного поведения на семь лет закрылась для меня возможность печататься, занялся киносценариями. Вышло четыре полнометражных и восемнадцать мультипликационных фильмов. Ещё переводы на русский Алишера Навои и современных узбекских поэтов. Свои стихи до поры откладывал в стол. Теперь всё на своих местах. Что будет дальше — одному Богу ведомо», — вспоминал поэт в зрелые годы.

Как говорил о поэте автор слов государственного гимна Узбекистана Абдулла Арипов, «когда речь идет о творчестве Александра Файнберга, все высокие слова не отразят и десятой доли действительности, он — настоящий уникальный поэт и переводчик, писатель мирового ранга».

На вечере слова в адрес поэта звучали из уст государственных и общественных деятелей Узбекистана, заслуженных деятелей искусств и народных поэтов и писателей республики, среди которых Иброхим Гафуров, Николай Ильин, Худойберды Тухтабаев, Омон Матчон, Рустам Мусурмон, Мурад Мухаммад Дост, Джасур Исхаков и другие.

Жизнь поэта прервалась 14 октября 2009 года. За вклад в развитие литературы в 2004 году Александру Файнбергу присвоено почётное звание народного поэта Узбекистана, а в декабре 2008 года он был удостоен государственной награды Российской Федерации — медали Пушкина.