Ташкент, 12 ноября 2019, 18:12 — REGNUM В Национальной библиотеке им. Алишера Навои 11 ноября состоялся вечер памяти народного поэта Узбекистана Александра Аркадьевича Файнберга, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, передает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, его родители встретились в Сибири,
Брат будущего поэта вытащил «Ташкент», чем, по словам Александра Аркадьевича «спас всех нас, ибо Файнберг не та фамилия, чтобы выжить в Молдавии при нацистском режиме Второй мировой войны».
В 1937 году семья приехала в Ташкент, который навсегда станет городом, вдохновлявшим поэта всю его творческую жизнь. После окончания топографического техникума и службы в армии Файнберг поступил на отделение журналистики филфака Ташкентского университета, где принимал участие в издании студенческой многотиражки, там, в 1961 году он встретился со своей будущей женой — Инной Коваль. Чуть позднее, после выхода первой книги стихов, был принят на работу в Союз писателей Узбекистана, стал печататься в таких известных советских изданиях, как «Смена», «Юность», «Новый мир», «Звезда Востока», «Новая Волга».
Как говорил о поэте автор слов государственного гимна Узбекистана Абдулла Арипов, «когда речь идет о творчестве Александра Файнберга, все высокие слова не отразят и десятой доли действительности, он — настоящий уникальный поэт и переводчик, писатель мирового ранга».
На вечере слова в адрес поэта звучали из уст государственных и общественных деятелей Узбекистана, заслуженных деятелей искусств и народных поэтов и писателей республики, среди которых Иброхим Гафуров, Николай Ильин, Худойберды Тухтабаев, Омон Матчон, Рустам Мусурмон, Мурад Мухаммад Дост, Джасур Исхаков и другие.
Жизнь поэта прервалась 14 октября 2009 года. За вклад в развитие литературы в 2004 году Александру Файнбергу присвоено почётное звание народного поэта Узбекистана, а в декабре 2008 года он был удостоен государственной награды Российской Федерации — медали Пушкина.