Москва, , 18:09 — REGNUM C 14 ноября в Российской Государственной библиотеке запускается цикл художественных чтений «Божественной комедии» Данте — «Тайные миры Данте». Об этом сообщает Литературная газета.

Инициатором проекта выступил посол Италии в России Паскуале Терраччано, который лично прочтет цикл из 12 лекций, посвященных великому произведению итальянского поэта, мыслителя, политического деятеля Данте Алигьери. Чтение литературного текста на итальянском языке будет сопровождаться синхронным переводом на русский язык.

Первое мероприятие состоится 12 ноября. Дальнейшие встречи цикла будут проходить с периодичностью 1−2 раз в месяц до мая 2020 года. Посещение лекционого цикла бесплатно, по предварительной регистрации.