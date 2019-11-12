Лос-Анджелес, США, , 17:56 — REGNUM Основатель культовой рок-группы Linkin Park Майк Шинода представил поклонникам новую песню «Fine», которая была написана специально для российского фильма «Аванпост».

«Когда режиссер фильма Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать. Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце», — отметил всемирно известный исполнитель.

По информации российского новостного агентства InterMedia, фильм расскажет о событиях в ближайшем будущем России, когда группа выживших попытается найти причину неизвестной катаклизмы и примет участие в битве за судьбу человечества.

Продюсер фильма Владимир Пермяков выражает надежду, что участие рок-звезды в этом проекте привлечет дополнительное внимание к фильму со стороны поклонников Linkin Park.