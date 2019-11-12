Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM Осенью 2020 года филиал Музея современного искусства «Гараж» откроется в Санкт-Петербурге. Музей разместится в реконструированном здании на острове Новая Голландия. Об этом сообщает портал АРТГИД.

Строительство финала пройдет в рамках проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». В парке Новой Голландии экспонируются крупные скульптуры, арт-объекты и инсталляции художников со всего мира. В ноябре 2018 года архитектурный комплекс острова Новая Голландия получил награду Академии имени Бернхарда Реммерса при Европейском институте по сохранению и уходу за старинными зданиями и памятниками в номинации «Международный проект».

В августе 2016 года стартовал первый этап проекта, который включает реставрацию зданий, благоустройство паркового пространства с временными павильонами, систему инженерных решений и сетей. В 2016 и 2017 году в Новой Голландии открылись здания «Кузня», «Кутылка» и Дом Коменданта. Впервые за всю историю своего существования остров теперь открыт для посетителей круглый год, включая зимний период.