Коди, , 17:40 — REGNUM Состоялась премьера клипа американского хип-хоп исполнителя Канье Уэста. В клипе на песню Follow God исполнитель и его отец Рэй Уэст гуляют по заснеженному полю, катаются на квадроцикле и разговаривают.

«Мой отец приехал ко мне на одно из моих ранчо в Коди. Он говорил о своей любви к рыбалке и о том, как он хотел бы побывать здесь летом. Мне потребовалось 42 года, чтобы понять, что мой папа — мой лучший друг» — отметил исполнитель. Отец Канье также неоднократно удивлялся размерами владений своего сына.

По информации российского новостного агентства InterMedia, режиссером видео стал Джейк Шрайер.

Напомним, что это первый экранизированный трек с нового альбома Канье «Jesus Is King», вышедшего 25 октября.