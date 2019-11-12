Москва, , 17:35 — REGNUM 12 ноября в Центре документально кино (ЦДК) в Москве пройдёт специальный показ фильма «Варда глазами Аньес», автобиографическая картина режиссера французской «новой волны» Аньес Варды.

В своей последней картине Аньес Варда рассказывает о своём творчестве, предлагая взглянуть на фрагменты своих фильмов в ассоциативном, а не в хронологическом порядке. Таким образом режиссёр попыталась вложить зрителю более глубокое понимание своих творческих концепций и замыслов.

Напомним, «Варда глазами Аньес» стал последним фильмом режиссера. Он был представлен в феврале 2019 года на Берлинском кинофестивале, в марте 2019 года знаменитый мастер скончалась в возрасте 90 лет.