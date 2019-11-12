Лондон, , 17:14 — REGNUM 11 ноября были объявлены номинанты на премию «Золотой единорог», которая вручается в Лондоне за достижения в российском и зарубежном кино, лучшие фильмы фестиваля призваны представить Россию в мире как страну с неординарным кинематографом, богатую талантами и идеями кинодержаву. Об этом пишет интернет-портал ПрофиСинема.

Из российских фильмов самыми известными номинантами стали такие картины как «Завод» Юрия Быкова, «Юморист» Михаила Идова, «Текст» Клима Шипенко, «Ван Гоги» Сергея Ливнева, «Большая поэзия» Александра Лунгина.

Председателем жюри в рамках просмотра зарубежных картин стал актёр и режиссёр Данила Козловский, журналист Михаил Зыгарь, кинокритик Андрей Плахов и другие. Члены жюри подчеркивают необходимость презентации нового российского кино за рубежом для создания позитивного образа страны.