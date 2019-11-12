Москва, , 17:11 — REGNUM 12 ноября в Москве стартовал совместный проект платформы «Пилигрим» и проекта КАРО. Арт под названием «Документальное х Игровое х Постсоветское», посвящённый проблеме осознания постсоветской действительности в кинематографе. Об этом пишет журнал Искусство кино.

В проекте принимают участие конкурсанты российских и международных фестивалей, таких как Роттердамский кинофестиваль, «Кинотавр», Послание к человеку, Tampere Film Festival, «Флаэртина» и другие. Так, будут показаны короткометражные картины «Корова» Тома Селиванова, «Путешествие в Париж» Марии Поляковой, «Жаным» Жака Абдрахманова.

После просмотра картин состоится обсуждение с участием известных кинокритиков.

16 ноября программа будет показана в Санкт-Петербурге.