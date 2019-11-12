Лос-Анджелес, США, , 17:04 — REGNUM Мэтт Деймон во время выступления на телешоу рассказал, как он готовился к съёмкам в картине «Ford против Ferrari». Об этом 11 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

«Вы должны почувствовать, чтобы понять, каково это — ехать на такой скорости», — сказал Дэймон, добавив, что в те времена, о которых рассказывает фильм автогонки были чрезвычайно опасными, в основном из-за того, что одной из самых слабых частей автомобиля были тормоза.

«Итак, эти парни будут ездить со скоростью 230 миль в час… не зная, смогут ли они остановиться», — отметил актёр.

Исполнитель роли Каррола Шелби рассказал, что когда они отправились на гонку «500 миль Индианаполиса», им была предоставлена возможность прокатиться вместе с легендарным профессиональным автогонщиком Марио Андретти.

Премьера фильма «Ford против Ferrari"в России состоится 14 ноября 2019 года. Роль автогонщика Кена Майлса исполнил Кристиан Бэйл. В фильме также снялись Джон Бернтал, Катрина Балф и Трейси Леттс.

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