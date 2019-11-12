Берлин, 12 ноября 2019, 17:04 — REGNUM В начале ноября 2019 года лидер группы Rammstein и проекта Lindemann Тилль Линдеманн выпустил клип на песню «Knebel». Сообщается, что ролик был снят режиссером Зораном Бихачем.
В клипе показывается, как лидер группы вместе с Питером Тэнгреном и обнаженной девушкой бредут по реке, затем герой оказывается в затопленном здании, где ест живьем проплывающую рыбу.
По информации российского новостного агентства InterMedia, видео полно кровавых и жестоких сцен.
Эта песня войдет в новый альбом исполнителя, который получит название «F&M» и выйдет в свет 22 ноября.