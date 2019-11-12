Нью-Йорк, США, , 17:00 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Showtime объявило о том, что состоялась премьера десятого сезона сериала «Бесстыжие». Комедия повествует о немного неуравновешенной многодетной семье и их соседях. Страшно ленивые герои стремятся найти свое место в жизни, попадая при этом в самые абсурдные и нелепые переплеты.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли в сериале исполнили Уильям Х. Мейси, знакомый зрителям по кинолентам «Линкольн для адвоката», «Убийство первой степени» и «Фаворит», Итан Каткоски, Дежереми Аллен Уайт, Шанола Хэмптон, сыгравшая в сериалах «Клиника» и «Лучшие», Стив Хоуи, известный по криминальной драме «Сыны анархии», а также Эмма Кинни и Эмми Россам.

Главными режиссерами выступили Марк Майлорд и Кристофер Чулак. Шоураннерами стали Джон Уэллс и Нэнси Пиментал.