Лос-Гатос, США, , 16:52 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что премьера сериала «Ты» состоится 26 декабря. Триллер рассказывает об управляющем успешного книжного магазина, который влюбляется в начинающую писательницу. Постепенно это увлечение перерастает в одержимость, которая сопровождается выяснением подробностей личной жизни девушки посредством социальных сетей и готовностью на все что угодно ради мгновения близости.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Пенн Бэджли, известный по «Неугасающий», «Сплетница», «Сумеречная зона», «Уилл и Грейс» и «Пощечина», Эмбир Чилдерс, знакомая зрителям по картинам «Охотники на гангстеров», «Два ствола», «Рэй Донован» и «Добро пожаловать в рай», Элизабет Лэил, снявшаяся в «Однажды в сказке» и «Черный список», Зак Черри, сыгравший в «Любовь — болезнь», «Жизнь с самим собой» и «Наследники», и Лука Падован.

В качестве шоураннеров выступил Грег Берланти, благодаря которому свет увидели такие картины, как «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги». Команду исполнительных продюсеров возглавили Майкл Фоли, участвовавший в создании картин «Как избежать наказания за убийство», «Нашествие», «Помнить все» и «Реванш», и Эйприл Блэр, благодаря которой свет увидел сериал «Царство». Режиссерами стали Маркос Сига, Сильвер Трии Ли Толанд Кригер.