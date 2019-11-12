Лондон, , 16:47 — REGNUM Билеты на первый рождественский концерт Робби Уильямса, который пройдет 16 декабря 2019 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, были проданы всего за два часа. Как сообщалось в Фейсбуке музыканта, они поступили в продажу 5 ноября.

Музыкант уже анонсировал новый, дополнительный концерт, который пройдет на день позже, 17 декабря.

По информации российского новостного агентства InterMedia, ожидается, что в рамках данных концертов исполнитель исполнит треки из нового альбома, который выйдет 22 ноября.

Стоит отметить, что само шоу и выступление певца получило название «Рождественская вечеринка», а альбом будет называться «The Christmas Present». Напомним, что ранее исполнитель попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда он анонсировал тур в поддержку альбома Intensive Care и продал 1,6 миллионов билетов за один день.