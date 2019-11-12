Москва, , 16:40 — REGNUM В московском Культурном центре ЗИЛ состоялось подведение итогов очередного сезона литературной премии для авторов научно-фантастических рассказов «Будущее время». Победителем стала биолог и журналист Елена Клещенко за рассказ «Веревка повешенного». Об этом сообщает издание COLTA.

Помимо текста победителя в короткий список премии вошли произведения Сергея Котлова (Москва), Михаила Мавликаева (Пермь), Владимира Прягина (Ставрополь), Эльдара Сафина (Петербург) и Андрей Столярова (Петербург). Всего в конкурсе приняли участие более тысячи авторов из 31 страны. В 2019 году участникам было предложено написать рассказ, рефлексирующий на тему дополненной личности: что случится с человечеством в случае появления технологий, позволяющих улучшать тело и сознание.

В жюри премии в 2019 году вошли литературный критик и главный редактор Storytel Анастасия Завозова, писатели Сергей и Марина Дяченко, психолог Мария Фаликман, победитель первого сезона проекта «Будущее время» Артем Хлебников, специалист гейм-индустрии Алиса Чумаченко, социолог и философ Григорий Юдин. В текущем сезоне призовой фонд премии составил 1 млн рублей: 500 тысяч достались победителю, остальная сумма была поровну разделена между финалистами.