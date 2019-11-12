Берлин, , 16:36 — REGNUM 11 ноября Европейская киноакадемия объявила номинантов на премию EFA, который считается европейским аналогом Оскара, фильм Виталия Манского «Свидетели Путина» поборется за звание лучшего документального фильма года. Об этом пишет журнал Искусство кино.

Фильм Виталия Манского посвящён выборам Президента России 2000 года, использованы видеозаписи из предвыборного штаба Владимира Путина, а также видео из личного архива семьи первого Президента России Бориса Ельцина. Кроме Владимира Путина и Бориса Ельцина, в фильме появляются Дмитрий Медведев, Владислав Сурков и другие политические и государственные деятели России.

Напомним, что номинантом в категории художественных фильмов на премию за лучшую женскую роль стала Виктория Мирошниченко, исполнившая главную роль в картине Кантемира Балагова «Дылда».