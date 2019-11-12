Нерехта, Костромская область, , 15:13 — REGNUM В городе Нерехта Костромской области установили памятник пастуху, — сообщает ГТРК «Кострома».

В руке у пастуха кнут, у ноги — собака и деревянный рожок. Скульптура стала популярной — местные жители и туристы делают около нее снимки.

Идея создания скульптуры принадлежит главе Нерехтского района Игорю Малякину. Нерехта славится своим рожечным хором — коллектив стал победителем первой Российской премии в области мировой этнической музыки — Russian World Music Award в номинации «Лучший аутентичный проект».В 2017 году хор стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли» в номинации «За верность традициям», коллектив организовывает всероссийский фестиваль рожечной музыки «Русский рожок» в городе Нерехта.