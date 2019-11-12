Владикавказ, , 14:45 — REGNUM Шесть сельских учреждений культуры отремонтируют в 2020 году в Северной Осетии. На эти цели направят 90,915 млн рублей.

Об этих планах было сказано 11 ноября на совещании в правительстве региона под председательством премьер-министра Таймураза Тускаева. Кроме того, будет отремонтирован дворец культуры имени Барту Дзугаева в городе Ардоне, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства.

В 2022 — 2023 годах в городе Дигора будет построен центр культурного развития. На этот проект будет направлено около 150 млн рублей.

Что касается 2019 года, то к его завершению будут капитально отремонтированы дома культуры в четырех населенных пунктах — Фарн, Новый Урух, Мизур и Нарт. А в селах Ахсарисар и Заманкул будут открыты новые очаги культуры.