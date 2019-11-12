Москва, , 15:36 — REGNUM Законопроект об особом порядке временного вывоза музыкальных инструментов и смычков, отнесенным к культурным ценностям, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Устанавливается особый порядок временного вывоза находящихся в частной собственности музыкальных инструментов или смычков, отнесенных к культурным ценностям, либо к культурным ценностям, имеющим особое значение, либо к культурным ценностям, в отношении которых правом ЕАЭС установлен разрешительный порядок вывоза.

Для получения заключения на их временный вывоз Министерством культуры РФ оформляется паспорт сроком действия 10 лет, при этом музыкальный инструмент или смычок должны быть промаркированы химической или радиочастотной метками. Отсутствие на музыкальном инструменте или смычке такой маркировки будет являться основанием для отказа в выдаче заключения на их временный вывоз.

Метки будет две: одна химическая, другая — чип.

Ежегодно из России вывозится около 400 музыкальных инструментов, привела данные замглавы Минкультуры Алла Манилова. Замминистра заверила, что «маркировка абсолютно безопасна», ее уже опробовал Эрмитаж (Санкт-Петербург).

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