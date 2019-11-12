Ярославль, , 13:32 — REGNUM Ярославское отделение Союза архитекторов России обратилось с открытым письмом к заместителю председателя правительства области Роману Колесову, в котором просит вмешаться в ситуацию с «реновацией» квартала на углу проспекта Октября и улицы Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом отделении.

Дома на проспекте Октября

Архитекторы считают, что это может привести к «градостроительной катастрофе». Проект реконструкции (реновации) комплекса зданий по проспекту Октября, дома 27, 29, 31, 33 был представлен компанией «Фора» на градостроительном форуме в Ярославле в сентябре.

«Планируемое строительство многоэтажной застройки высотой до 31, 75 м (10 этажей) может нанести непоправимый ущерб историческому облику данной территории, расположенной на пересечении проспекта Октября и ул. Победы, где находятся два исторических ансамбля, в том числе объект культурного наследия регионального значения «Дом Дунаева» 1886 г., объект культурного наследия «Корпус производственный табачной фабрики И. Н. Дунаева» по ул. Победы, д. 22, ценная историческая застройка быв. махорочной фабрики И. Н. Дунаева и конструктивистский ансамбль жилого комплекса завода СК», — говорится в обращении.

Архитекторы считают планы застройки градостроительной ошибкой. Новые дома планируется строить на месте «соцпоселка завода синтетического каучука». Авторы обращения полагают, что он имеет архитектурную ценность как памятник конструктивизма.

«Соцпоселок СК имеет регулярную планировку, является характерным примером авангардного стилистического направления — конструктивизма, что подтверждается архитектурой всех жилых и общественных зданий. Соцпоселок СК — это единственный в своем роде тип градостроительного образования в Ярославле, в котором нашла отражение мечта об обществе социальной справедливости», — говорится в обращении.

Архитекторы считают, что планы реновации противоречат регламентам Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля. Проект планировки квартала они предлагают рассмотреть на заседании градостроительного совета с приглашением членов Ярославской областной организации Союза архитекторов России, представителей общественного Совета при департаменте охраны объектов культурного наследия.

Компания «Фора», которая планирует реновацию квартала, связана с депутатом Ярославской областной думы Романом Фомичевым.

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