Нью-Йорк, США, , 13:23 — REGNUM Потоковый сервис DC Universe и компания WarnerMedia решили продлилить свой оригинальный сериал «Титаны» на третий сезон. Об этом 12 ноября сообщил портал Deadline.

Ожидается, что первый эпизод продолжения шоу зрители смогут увидеть осенью 2020 года. Издание отмечает: пока не ясно, останется ли сериал эксклюзивом DC Universe или же он появится на других платформах, как это было в случае шоу «Роковой патруль» (его стали показывать на HBO Max).

Напомним, сериал «Титаны» выходит на DC Universe с октября 2018 года. «Роковой патруль» является его спин-оффом.

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