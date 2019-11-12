Лос-Анджелес, США, , 13:11 — REGNUM Компания Disney выложила в сеть новый трейлер сериала «Мандалорец». Ролик был опубликован 11 ноября на YouTube-канале Star Wars.

Создатели шоу представили «особый взгляд» на персонажа Педро Паскаля. Стоит отметить, что ещё ни в одном трейлере его героя не показали без шлема.

Напомним, первая серия «Мандалорца» выйдет сегодня, 12 ноября 2019 года, на потоковом сервисе Disney+. В сериале также снялись Джина Карано, Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито и Вернер Херцог.

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