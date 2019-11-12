Вена, , 13:05 — REGNUM Музей Леопольда в Вене представил выставку Рихарда Герстля «Вдохновение и наследие». Художник, предшественник экспрессионистов Оскара Кокошки и Эгона Шиле, покончил с собой в 25. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

В годы творчества Герстля подвергли остракизму, он впал в депрессию и покончил с собой. Его произведения публика впервые увидела только в 1931 году. Музей Леопольда показывает 50 произведений Герстля из музеев и частных собраний.

В центре экспозиции автопортреты Герстля: субтильный молодой человек — даже когда смеется, выглядит очень печально. Также на выставке представлен богатый контекст — полторы сотни картин, фотографий, документов, созданных современниками Герстля, которые могли его вдохновить, и теми, на кого повлияло его творчество.

Выставка продлится до 20 января 2020 года.