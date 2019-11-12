Москва, , 13:02 — REGNUM 24 ноября в Большом зале концертного комплекса «Зарядье» в Москве прозвучит оратория «Андрей Рублев» известного итальянского композитора Марко Фризины. Это произведение в первый раз прозвучит на российской сцене. Стоит также отметить, что оно уникально еще и тем, что было написано католическим автором к тридцатилетию прославления православного святого.

Сообщается, что первое исполнение оратории композитора Марко Фризины состоялось в начале 2019 года в базилике Святого Иоанна Крестителя в Ватикане. Тогда ее исполнили Московский синодальный хор, хор Римской епархии и итальянский симфонический оркестр «Fideles et Amati».

По информации российского новостного агентства InterMedia, в «Зарядье» вместе с Московским синодальным хором его исполнит Молодежный синодальный хор и симфонический оркестр Voce Anima. Дирижировать будет автор оратории.

По сюжету основой композиции является легенда о встрече Андрея Рублева со своим учеником Даниилом Чёрным.

Марко Фризина — композитор, преподаватель римской консерватории. Имеет степень лиценциата в Папском Библейском университете.

В настоящее время он является председателем диоцезальной комиссии по священному искусству и культурному наследию, а также консультантом Папской комиссии по содействию новой евангелизации. Дирижера Папского музыкального хора Латеранской базилики в Риме.