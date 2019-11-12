Нью-Йорк, США, , 12:51 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Showtime объявило о том, что состоялась премьера сериала «Вернуься к жизни». Комедия повествует о женщине, вышедшей из тюрьмы спустя 18 лет заключения. Героиня решает вернуться в свой родной город для того, чтобы начать все с чистого листа.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Дэйзи Хаггард, известная по «Николас Никлби», «Дядя», «Эпизоды», «Психовилль» и «Доктор Кто», обладательница премии Венецианского кинофестиваля Джеральдин Джеймс, знакомая зрителям по картинам «Ганди», «Шерлок Холмс», «Девушка с татуировкой дракона» и «Утопия», Адиль Ахтар, снявшийся в «Любовь — болезнь» и «Отверженные», Ричард Дерден, сыгравший в «Из Парижа с любовью», «Оливер Твист» и «Агора», иДжэми Мичи.

В качестве шоураннеров выступили Лаура Солон, подарившая миру сериалы «Красотки в Кливленде» и «Почтальон Пэт», и сама Дэйзи Хаггард. Команду исполнительных продюсеров возглавили Дэбби Писани, участвовавшая в создании картин «Пип шоу» и «Эпиходы», и Кейт Дотон, благодаря которой свет увидел сериал «Дрянь».