Лос-Анджелес, США, , 12:23 — REGNUM Стало известно, когда в кинотеатрах начнут показывать будущий фильм «Вавилон» Дэмьена Шазелла. Об этом 12 ноября сообщил портал Screen Rant.

В борьбе за права на дистрибуцию картины победила кинокомпания Paramount. Ожидается, что «Вавилон» выйдет на большие экраны в 2021 году, во время рождественских праздников.

По имеющейся информации сюжет будущей картин расскажет о Голливуде периода 20-х годов XX века. Переговоры по поводу исполнения главных ролей с продюсерами проекта сейчас ведут Брэд Питт и Эмма Стоун.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы возможные претенденты на кинопремию «Оскар»