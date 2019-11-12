Лос-Анджелес, США, 12 ноября 2019, 12:23 — REGNUM Стало известно, когда в кинотеатрах начнут показывать будущий фильм «Вавилон» Дэмьена Шазелла. Об этом 12 ноября сообщил портал Screen Rant.
В борьбе за права на дистрибуцию картины победила кинокомпания Paramount. Ожидается, что «Вавилон» выйдет на большие экраны в 2021 году, во время рождественских праздников.
По имеющейся информации сюжет будущей картин расскажет о Голливуде периода 20-х годов XX века. Переговоры по поводу исполнения главных ролей с продюсерами проекта сейчас ведут Брэд Питт и Эмма Стоун.
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