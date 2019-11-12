Москва, , 11:54 — REGNUM Российский фонд культуры совместно с концертным агентством «Жарптица» запустил новый проект «Россия многоголосая», который будет направлен на популяризацию культурного наследия нашей страны.

«Хоровое пение занимает особенное место в любой культуре. С интенсивным развитием средств массовой информации и телекоммуникационных технологий многие нетленные музыкальные ценности оказываются под угрозой профанации», — заявили представители Российского фонда культуры.

По информации российского новостного агентства InterMedia, данный проект посвящен хоровой музыки, начиная с IX до начала XX века. В рамках первого цикла будут проведены три концерта.

Открылся проект концертом в Сергиевом Посаде в доме культуры им. Ю.А. Гагарина: прозвучала знаменитая «Литургия Св. Иоанна Златоуста» Петра Ильича Чайковского. Ее исполнила Государственная академическая симфоническая капелла России под руководством Валерия Полянского.