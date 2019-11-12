Лос-Анджелес, США, , 12:52 — REGNUM В сети появился первый трейлер хоррор-фильма «Остров фантазий». Ролик опубликовали 11 ноября на YouTube-канале компании Sony Pictures.

По сюжету картины, группа молодых людей прибывает на тропический остров, хозяин которого может буквально воплотить в жизнь любую фантазию своих гостей. Правда, герои быстро понимают, что таинственный мистер Рорк сильно искажает их первоначальные желания.

Предстоящий фильм — это ремейк одноимённого шоу 1977 года. По его мотивам в 1998 году также выходил мини-сериал с Малькольмом Макдауэллом в главной роли.

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